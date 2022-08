Rui Vitória visita Nuno Carrapato

Rui Vitória, selecionador do Egito, e a sua equipa técnica, estiveram, sexta-feira, nas instalações desportivas do Pharco FC, em Alexandria, no âmbito do seu trabalho de identificação com a realidade do futebol egípcio.

Jovem clube fundado em 2010, o Pharco FC, atual 8.º classificado do campeonato, com 36 pontos em 28 jogos e a defesa menos batida da competição (18 golos sofridos em 28 jogos), é orientado pelo treinador português Nuno Almeida, de 50 anos, que aproveitou a oportunidade da presença do selecionador egípcio, como explicou à reportagem de A BOLA, para a «partilha de conhecimento e ideias para a evolução e organização do futebol no Egito», num encontro que permitiu, igualmente, «reforçar o conhecimento e relação entre ambos».

Nesta experiência no Egito, a primeira de Nuno Almeida como treinador principal, o Pharco FC conta ainda com os adjuntos portugueses Pedro Rebocho, Hugo Relvas, Nuno Ribeiro e Nuno Carrapato.