ALPIAGRA está de regresso com nova data, novo formato e muita animação

A ALPIAGRA – Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça está de regresso, entre os próximos dias 20 e 28 de agosto, à Vila de Alpiarça com nova data, com um novo formato e espaços de exposição renovados.

O mote desta 40ª edição é “Sinta o Ribatejo”, com o certame a destacar a importância da inovação para potenciar oportunidades de negócio. Ao longo de nove dias a feira será caracterizada pelas temáticas: tradição, turismo, vindima, gastronomia, campino, doçaria, produtor, festa brava e fandango. Estas características que marcam e diferenciam o carácter e autenticidade da ALPIAGRA e do Município de Alpiarça.

A ALPIAGRA 22 integra diferentes áreas funcionais tais como: pavilhão empresarial, pavilhão agrícola, praceta das tasquinhas, doçaria e espaço da reserva natural do Cavalo Sorraia, focadas na diversidade de atividades, empresariais, animação, cultura e de lazer. A ALPIAGRA 22 conta ainda com o “Espaço Jovem FEEL/RESPÚBLICA” com DJ´S, animação e festas temáticas, bem como áreas lúdicas dedicadas exclusivamente aos mais pequenos.

A programação cultural apresenta um forte cartaz musical divido em dois palcos, palco ALPIAGRA e palco das tasquinhas, promovendo também a participação das coletividades e associações, dando expressão às dinâmicas culturais locais. O evento proporciona, através do seu programa, diversas atividades de animação, cultura e lazer aos visitantes, com gastronomia, espetáculos, produtos locais, animação de rua, provas de vinhos, tasquinhas, atividades desportivas, garraiadas, corrida de toiros, constituindo uma aposta na revelação do seu caráter autêntico de expressão de um modo de vida de toda uma região.

Este ano o evento receberá a atuação de artistas portugueses de renome, como David Antunes e Vanessa Silva dia 20, Noite de Fados com a participação de Berg e Nuno Barroso dia 21, Emanuel Moura dia 22, Jorge Guerreiro dia 23, Bárbara Bandeira dia 24, Dillaz dia 25, Joana Almeirante e João Só dia 26, David Carreira dia 27.

A Alpiagra – Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça tem entradas gratuitas.