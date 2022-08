Forcado almeirinense protagoniza pega monumental na Praça de Touros de Tomar (c/vídeo)

Miguel Santos, forcado do Grupo de Forcados Amadores da Chamusca, protagonizou uma pega de levantar a praça no passado sábado, 6 de agosto, na tradicional Corrida de Touros à Portuguesa “Homenagem ao Emigrante”, em Tomar.

O almeirinense marcou o espetáculo que com uma pega onde deu uma volta à arena sempre na cara do toiro. Já com ajudas carregadas, Miguel Santos pegou o toiro da ganadaria espanhola Luís Terrón, mas este desviou de imediato a trajetória e levou o forcado na cara em volta da praça, acabando por parar com o apoio de quase todos os forcados em praça.

Para além dos Forcados Amadores da Chamusca, que tem nas suas fileiras diversos almeirinenses, participaram também os grupos Amadores de Tomar e Azambuja, com os cavaleiros António Ribeiro Telles, Francisco Palha e Andrés Romero, que lidaram seis imponentes toiros da ganadaria Luis Terrón.