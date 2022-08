Biblioteca Municipal de Almeirim promove Prémio Municipal de Poesia

A Câmara Municipal de Almeirim, através da Biblioteca Municipal, está a promover o Prémio Municipal de Poesia, até ao próximo dia 2 de setembro, com o objetivo de estimular a criação de novos textos originais de poesia em língua Portuguesa.

Podem concorrer a esta iniciativa é naturais ou residentes no concelho de Almeirim, sendo admitidas a concurso, só poesias inéditas, num máximo de dois poemas por cada concorrente, e o tema é livre. Os trabalhos devem ser assinados com um pseudónimo e entregues num envelope fechado, com a identificação do pseudónimo.

O júri deste concurso é constituído Ana Paula Lopes de Oliveira Brites, Eurico Manuel Lopes Henriques e Miguel de Oliveira Nogueira Manso. O concurso terá três escalões: até aos 14 anos; dos 15 aos 22 anos; maiores de 23 anos.

Será atribuído um prémio ao primeiro classificado, de cada escalão, podendo existir menções honrosas, se o júri assim entender.

O prazo de entrega dos originais termina às 18h00, do dia 2 de setembro de 2022. Os trabalhos poderão ser entregues pessoalmente na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, no seu Pólo nas Fazendas de Almeirim e na Bibliomóvel no local onde se encontra. No caso dos poemas enviados pelo correio, será considerada a data de carimbo dos CTT até ao dia, 2 de setembro de 2022.

Os prémios serão anunciados e entregues no 31º aniversário da Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, dia 26 de outubro de 2022.

Mais informações aqui.