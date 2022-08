Novo curso da NERSANT permite converter dados de negócio em decisões acertadas

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, no âmbito do programa financiado Emprego+Digital, tem inscrições abertas para a ação de formação em Power BI, nova ferramenta de business intelligence da Microsoft que dá resposta às necessidades de análise de dados empresariais de forma unificada. O curso dirige-se aos colaboradores das empresas associadas da NERSANT, que beneficiam de participação gratuita.

A análise de dados é uma tarefa primordial para qualquer tipo de tomada de decisão. Foi neste sentido que a Microsoft lançou a ferramenta Power BI, que permite transformar os dados das empresas em informação, auxiliando no processo de tomada de decisões através da geração de relatórios e dashboards, atualizados em tempo real e acessíveis em todos os dispositivos.

Tendo em conta a importância deste sistema de informação para as empresas, a NERSANT, no âmbito do projeto financiado Emprego+Digital, acaba de lançar a ação de formação em Power BI, de participação gratuita para empresas associadas e seus colaboradores.

O curso pretende dar a conhecer esta importante ferramenta de trabalho, indicada para qualquer departamento ou nível corporativo das empresas. No final da ação de formação, os formandos conseguirão transformar dados complexos em indicadores relevantes no Power BI Desktop, criar análises e relatórios visualmente atrativos, capacitando todas as pessoas nas organizações a tomar rapidamente decisões baseadas em dados que impulsionam ações estratégicas.

Sendo uma ação no âmbito do Emprego+Digital, este curso dirige-se a ativos empregados em empresas da região de Santarém associadas da NERSANT. A participação nesta ação de formação não acarreta qualquer custo nem para as empresas, nem para os seus colaboradores, podendo os mesmos receber subsídio de alimentação no valor de 4,77 euros por dia, desde que a formação decorra fora do período normal de trabalho. A ação de formação em Power BI está disponível para inscrição na área do projeto Emprego+Digital do portal da NERSANT, em https://www.nersant.pt/academia/formacao-financiada/emprego-digital/curso/power-bi/283.

Financiado pelo Portugal 2020 no âmbito do Fundo Social Europeu, o Emprego+Digital é fruto de uma parceria entre o Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), a Estrutura de Missão Portugal Digital (EMPD) e a CIP – Confederação Empresarial de Portugal, implementado pelas associações empresariais regionais, estando em marcha na região através da NERSANT, com vista ao reforço das competências digitais dos trabalhadores. O projeto tem como objetivo responder às necessidades transversais das empresas, quer ao nível das tecnologias da informação e comunicação, quer ao nível da operação digital de equipamentos e da sua manutenção.

Para mais informações, os interessados devem contactar o Departamento de Formação e Qualificação da associação através dos contactos dfq@nersant.pt ou 249 839 505.