100 atletas participaram na 9ª edição do Campus Internacional de Basket

A vila da Chamusca recebeu, entre os dias 24 e 30 de julho, a 9ª edição do Campus Internacional de Basket, numa organização do Campus Internacional, com a parceria do Chamusca Basket Clube e com o apoio do Município da Chamusca. A edição deste ano contou com a presença de 100 atletas oriundos de Portugal e de Espanha com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos.

O campus pretende transmitir aos participantes fundamentos para a aprendizagem do basquetebol (técnicos, táticos, físicos e psicológicos), mas também promover o seu desenvolvimento social e ético, através de uma combinação perfeita de treino prático e teórico, sob a orientação de técnicos credenciados nacionais e internacionais com uma vasta experiência na modalidade.

Nesta nona edição os jovens tiveram a oportunidade de realizar treinos com objetivos definidos e delineados para os diversos grupos ou equipas, formados por níveis de aprendizagem e por idades. Os atletas participaram também em competições individuais e por equipas, de que são exemplo: concursos de lançamentos, técnica individual, two ball e 3×3.

Durante o evento os jovens tiveram ainda oportunidade de visitar a praia de S. Martinho do Porto, o Casal do Vale Formoso na Chamusca e realizar um peddy paper pela Vila.

Os atletas foram oficialmente recebidos pelo Município da Chamusca na cerimónia de inauguração do renovado campo de basket, Nature Hoop, no Parque Municipal da Chamusca, no dia 29 de julho.

As atividades inseridas no Campus decorreram no Pavilhão Gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas da Chamusca, local onde os atletas, também, pernoitaram e fizeram as suas refeições.

Tal como em anos anteriores, o Município da Chamusca ofereceu aos atletas do concelho da Chamusca, que participaram no Campus, mas também a todos os residentes do concelho da Chamusca que manifestaram interesse em fazer a sua inscrição, um voucher no valor de 75 euros, com o objetivo de comparticipar de alguma forma no pagamento da inscrição, assim como motivar a sua participação em outros eventos desta área. A cerimónia teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho no dia 22 de julho.