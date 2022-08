Bibliotecas da Lezíria acolheram mais de mil formandos

Em seis meses, as Bibliotecas Municipais da Lezíria do Tejo acolheram mais de mil formandos, nas ações realizadas no âmbito do Projeto BiblioTICs.

As cerca de 115 ações de formação, que decorreram até o final de julho, tiveram uma forte adesão de utilizadores de todas as idades, em áreas tão diversas como internet, programação, robótica, realidade aumentada, modelação 3D, design gráfico, serviços públicos online e redes sociais.

De lembrar que estas atividades acontecem no âmbito do Projeto BiblioTICs, através do qual as Bibliotecas Municipais da Lezíria do Tejo ficaram munidas de computadores, portáteis, tablets, drones, óculos de realidade virtual, impressoras 3D, kits da área da robótica e publicações relacionadas com todas as aquisições realizadas.

Este investimento, de mais de 175 mil euros para a Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Lezíria do Tejo (RIBLT), foi possível através da candidatura da CIMLT ao Projeto PADES – Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas, promovido pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), levado a cabo em 2020 e 2021.

Fique atento às datas das novas ações de formação. Participe, numa Biblioteca perto de si!