Obras condicionam início do ano letivo nas escolas de Almeirim

A Câmara Municipal de Almeirim está a realizar um investimento global de seis milhões de euros na área da educação. Parte desse dinheiro está a ser canalizado para a requalificação das escolas do concelho, entre elas, a Escola Básica do Canto do Jardim, A Escola Básica Febo Moniz e a Escola secundária Marquesa de Alorna.

Estas obras vão coincidir com o início do ano letivo, que começa já no próximo dia 16 de Setembro. Segundo o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro “estas obras não ajudam, mas têm que ser feitas.”

José Carreira, diretor do agrupamento de escolas de Almeirim, defende que as obras “vão condicionar o funcionamento ao longo do ano letivo contudo, considera que estas requalificações são “um bom problema”. “Para termos melhores condições de trabalho para os alunos, para os professores e para os funcionários temos que fazer esta travessia difícil, que é a requalificação das escolas”, referiu. José carreira considera ainda que “a falta de materiais e a falta de mão obra” vão prejudicar as requalificações”.

Quanto aos principais desafios para este ano letivo, José Carreira defende que as escolas têm de “criar, com o que temos, boas condições para que a atividade letiva se desenrole da melhor maneira possível. Sabemos que vão existir reclamações, mas isso é natural”, referiu.

Pedro Ribeiro, numa entrevista dada ao jornal O Almeirinense, sublinhou que as requalificações têm como objetivo permitir um melhor conforto aos alunos do concelho: “São requalificações ao nível daquilo que são as áreas comuns, as áreas desportivas, a colocação de telheiros, a substituição de alumínios, entre outras intervenções. Para nós, o conforto nos estabelecimentos de ensino, é muito importante.”

Para marcar o início do ano letivo foi realizado, no Cine teatro, o seminário “Desconstruida(mente)”, que abordou temas relacionados com a saúde mental. O seminário contou com a presença do médico psiquiatra José Pinto-Gouveia, a Psicóloga Clínica Marina Amado e ainda a Psicóloga Clínica e da saúde Sheila Sousa.