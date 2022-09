Câmara assina contrato para novo troço da Circular Urbana

Foi assinado, esta semana, o contrato que prevê a construção de mais um troço da Avenida Professor José Sousa Gomes (Circular Urbana).

O Troço, localizado entre a estrada da Barreira Branca e a estrada do Vale do peixe, vai ter um custo de 400 mil euros. Em declarações ao Jornal O Almeirinense, o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, espera que as obras comecem já este mês: ” Espero que seja em Setembro, mas como é do conhecimento público as obras andam razoavelmente atrasadas por duas razões: Pela falta de materiais e pela falta de mão obra.”

O Novo Troço vai até ao Centro paroquial e, segundo o autarca, vai permitir “uma distribuição de trânsito mais eficiente”.