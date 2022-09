Crial inicia atividades letivas com muitas novidades e agradecimentos

O Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim (CRIAL) deu inicio às atividades letivas do ano 2022/2023 com várias novidades, mas sempre a pensar no bem-estar de todos os seus utentes e colaboradores.

Segundo a Direção do CRIAL, este ano a instituição tem novos utentes, novos colaboradores, novos espaços, novos equipamentos, novos transportes e melhores condições no geral.

“Sempre a pensar no bem-estar daqueles que merecem todo o nosso esforço e dedicação, os utentes, bem como nas condições de trabalho para os colaboradores, e empenhada em continuar a merecer a confiança dos familiares e reconhecimento de todos os que nos acompanham e em nós acreditam, a Direção levou a cabo mais uma transformação de vulto num espaço cada vez com menos alternativas”, destaca o CRIAL numa nota enviada ao nosso jornal.

A instituição aproveitou ainda a oportunidade para deixar vários agradecimentos.

“Cumpre-nos realçar e fazer alguns agradecimentos, inteiramente merecidos, a quem durante o passado mês de agosto e apesar das dificuldades e contrariedades sentidas num país “fechado para férias”, tudo fizeram para cumprir a meta estabelecida como fim dos trabalhos – 31 de agosto de 2022”, pode ler-se.

O CRIAL deixou um bem-haja aos beneméritos que ajudam a instituição a ultrapassar todas as dificuldades, como é o caso da Borrego Leonor e Irmão, SA, Câmara Municipal de Almeirim, Juntas de Freguesia de Almeirim, Fazendas de Almeirim, Benfica do Ribatejo e Raposa, firma de construção civil Doru Morussan, PAVITET Pavimentos, Ricardo Monsanto Eletricidades, Carlota & Piedade Mármores e Granitos, Alumínios Apolinário, Operfundo AC, serralheria Coelho, Nuno Bento carpintaria, Galão Publicidade e, não menos importante, à equipa de limpeza do CRIAL.

“Só com grande vontade e organização foi possível este sucesso. A todos muito obrigado”, conclui.