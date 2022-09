Pedro Ribeiro quer limitar a velocidade dos carros em Almeirim

O presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, em conversa com o Jornal O Almeirinense, anunciou novas medidas para a área da Mobilidade. A Câmara quer implementar vias partilhadas e, simultaneamente, reduzir a velocidade dos carros.

A Câmara tem em mãos um projeto piloto que prevê a introdução de vias partilhadas entre a zona dos bombeiros e a avenida da Liberdade. O objetivo para os próximos meses é, segundo o autarca, identificar e sinalizar as vias partilhas.

No caso concreto da Avenida da Liberdade, a via será pintada e reduzida para introduzir uma nova ciclovia. “O objetivo é identificar as vias partilhadas e, sobretudo, sinalizá-las. No caso concreto da avenida da liberdade, a via será mesmo pintada. Nós temos uma via muito larga, que só tem uma faixa em cada sentido, e aquilo que vamos fazer é reduzir essa faixa para criar uma nova ciclovia e, dessa forma, garantir a segurança de quem ali passa”. referiu o presidente.

A introdução de vias partilhadas implica, contudo, a redução de velocidade dos carros. Nestas vias, a velocidade máxima passará para os 30 km/hora. “Nós precisamos que nestas vias partilhadas as diferenças de velocidade entre os carros e as trotinetes/bicicletas não sejam muito grandes”, explica o autarca

Esta medida está assente num estudo que apresenta uma correlação positiva entre menores índices de velocidade e a probalidade de sobrevivência, em caso de um acidente: ” Um acidente/atropelamento a 30km/hora a probabilidade de sobrevivência é de 90%. A 50km/hora baixa para 20%” explicou o presidente, rematando “Quando deixamos o carro e passamos a andar a pé, somos peões. Estas limitações de velocidade são importantes, não só por questões de segurança, mas também por uma questão de economia..”