Apoio à reabilitação de habitações

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) lançou um concurso público internacional para a contratação de projetos destinados à construção e reabilitação de habitações, elegíveis no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). As candidaturas estão abertas até ao próximo dia 19 de outubro e destinam-se a equipas projetistas.

O objetivo da CIMLT é a seleção de uma bolsa de equipas projetistas, que irão elaborar projetos para construção e reabilitação de habitações nos municípios envolvidos (Almeirim, Benavente, Chamusca, Coruche, Rio Maior e Santarém), num investimento estimado de cerca de 7,5 milhões de euros, integrados nas Estratégias Locais de Habitação (ELH).

Estes projetos irão permitir reforçar a rede de habitação, prevendo-se um investimento estimado de 91 milhões de euros na construção e requalificação do edificado dos municípios da Lezíria do Tejo envolvidos.

Em parceria com as equipas projetistas selecionadas ao abrigo do presente Concurso, os municípios estarão em condições de promover soluções habitacionais para pessoas que vivem em piores condições e que não têm capacidade para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada.

Os interessados em apresentar candidatura deverão consultar as Peças do Concurso Público Internacional, em www.saphetygov.pt.