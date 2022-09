Faleceu Francisco Maurício

Francisco Maurício faleceu esta segunda-feira, aos 70 anos de idade, no Hospital de Santarém onde estava internado.



Xico Maurício, como era tratado, foi Professor de Matemática e Diretor Liceu Santarém. Todos os alunos o recordam como um docente exigente e extraordinário.





Foi ainda dirigente associativo e pescador com muitos títulos nacionais e internacionais.



Na vida política chegou a ser vice presidente da Câmara Municipal de Almeirim, mas saiu em rota de colisão com o PS, tendo depois sido mesmo um dos fundadores do Movimento Independente do Concelho de Almeirim (MICA).



Francisco Maurício, eleito pelo MICA em 2009, pediu a 4 de junho de 2012, a suspensão do mandato que exercia desde 2009 na Câmara Municipal de Almeirim.

O funeral realiza-se esta terça-feira, dia 27, pelas 15h15 em Almeirim. O corpo deve chegar à Casa Mortuária durante a manhã.