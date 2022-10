Estendal das Artes: Os melhores serviços na área da publicidade e brindes

INOVAÇÃO: Joana Paixão criou o Estendal das Artes em 2015, em conjunto com o marido. Começou com uma pequena máquina de corte a laser para pequenos trabalhos, mas foi depois de um pedido de grandes dimensões para uma associação que começou a investir cada vez mais na área da publicidade. Há cerca de ano e meio, Joana dedicou-se exclusivamente à empresa familiar, que integra também Pedro Vinagre no departamento do design. Hoje em dia, o Estendal das Artes oferece serviços que vão dos brindes e merchandising ou textil até aos gift’s, lembranças ou tábuas personalizadas para restaurantes.

Como é que surgiu o Estendal das Artes?

A Estendal das Artes (EA) surge em 2015, quando o meu marido decidiu comprar uma máquina de corte a laser para pequenos projetos caseiros. Pouco tempo depois, o meu cunhado, que é escuteiro, falou na possibilidade de fazermos oito mil peças para um encontro de escuteiros que iria acontecer e a partir daí, novos desafios foram aparecendo e nunca mais paramos.

Que serviços disponibilizam e que mercados abrange a empresa?

Somos uma empresa de brindes, merchandising, corte e gravação a laser, impressão digital de pequeno e grande formato, vestuário e todo o tipo de têxtil, impressão e recorte de vinil. Estamos também na área dos gift’s, lembranças de casamento e batizados, fazemos canecas, canetas, lápis, porta-chaves, bolsas, blocos personalizados, entre outros… Fazemos ainda tábuas para a área da restauração e revenda de vários produtos.

Qual é agora a aposta para o presente e futuro?

Queremos estar atualizados e oferecer preço/qualidade, é o nosso lema.

Que papel tem as novas tecnologias e as redes sociais nesta área?

É de extrema importância. Temos conseguido chegar através das redes sociais (Facebook e Instagram) a muitos clientes, que se não fossem estas tecnologias não seria possível. Procuram-nos para um presente especial ou personalizado, enviam-nos uma imagem ou ideia do que pretendem e a partir daí, desenvolvemos e trocamos ideias até sair o produto final.

O que distingue o Estendal das Artes de outras empresas?

Todos os artigos que vendemos são inteiramente produzidos por nós. Fazemos um acompanhamento detalhado com o cliente para que o resultado final seja o pretendido.

De que forma os clientes podem entrar em contacto com a vossa empresa?

A nossa empresa está localizada em Fazendas de Almeirim e trabalhamos essencialmente através das nossas redes sociais e telefone porque não temos loja aberta. Os clientes podem entrar em contacto através do número 917 861 633 e nas páginas facebook.com/estendaldasartes ou em instagram.com/estendaldasartes, onde também podem consultar algum do nosso portefólio de artigos. Temos também no nosso espaço um showroom com os artigos que oferecemos, onde atendemos por marcação.

Quais são as expetativas para o futuro da empresa?

Esperamos continuar a crescer enquanto empresa, acompanhando as tendências do mercado, bem como um leque diverso de produtos e serviços para chegarmos a cada vez mais clientes.