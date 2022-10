“O arranque do ano letivo no AE de Fazendas de Almeirim”, por Conceição Pereira

No ano letivo transato, apesar de ainda se ter verificado alguma instabilidade na assiduidade da população escolar devido à pandemia por Covid-19, já se tornou claro que avançávamos para a tão ansiada normalidade na vida escolar. Este ano iniciamos finalmente as aulas sem um Plano de Contingência para a Covid-19.

Foi no ano letivo transato que começámos a implementar medidas de recuperação das aprendizagens comprometidas pelos sucessivos confinamentos. Aproveitando os recursos colocados à disposição das escolas pelo Ministério da Educação no âmbito do “Plano 21|23 Escola+”, adotámos diversas medidas, que se manterão no presente ano letivo, nomeadamente: as medidas para o desenvolvimento da leitura e da escrita nos primeiros anos de escolaridade e crescente envolvimento e compromisso das bibliotecas escolares neste desígnio; a priorização da utilização de horas de crédito horário disponíveis em apoio educativo e coadjuvação na sala de aula; o apoio tutorial específico; a gestão flexível do currículo; a adesão ao Plano Nacional das Artes através da conceção e implementação de um Projeto Cultural de Escola; a adesão à rede nacional de Clubes Ciência Viva na Escola; a implementação de um Plano de Desenvolvimento Digital da Escola; a contratação de técnicos (psicóloga e educadora social).

Neste ano que agora inicia aderimos ainda à organização semestral do calendário escolar, prevista no Despacho nº 8356/2022. A nossa expetativa é que se constitua como uma medida global promotora da qualidade das aprendizagens e do sucesso de todos os alunos e potenciadora da avaliação pedagógica (neste âmbito, o agrupamento foi pioneiro com o projeto MAIA). Iniciamos novamente este ano letivo com as obras de requalificação da Escola Básica de Fazendas de Almeirim (EB23), que exigirão um esforço de compreensão e adaptação a toda a comunidade escolar.

Para isso, foram previstos os possíveis constrangimentos ao normal funcionamento das atividades pelas várias entidades envolvidas e compromissadas soluções para os mesmos, com a exigida garantia da segurança dos utentes. É verdade que as obras obrigarão a algum esforço de conciliação com o funcionamento da escola, mas sabemos que é por uma boa causa e que o resultado final será obter instalações que sirvam melhor a população escolar, oferecendo melhores condições educativas. Acredito que tudo correrá bem e, da nossa parte, tudo faremos para que assim seja.

O AEFA deseja um excelente ano letivo a toda a comunidade educativa.

Por Conceição Pereira – Diretora Agrupamento Escolas de Fazendas de Almeirim