Juvenis do U. Almeirim empatam na receção ao Portimonense

A equipa de juvenis do União Futebol Clube de Almeirim empatou a quatro bolas na receção à equipa do Portimonense, em partida a contar para a 7ª jornada da 2ª divisão do Campeonato Nacional de Juvenis, no passado dia 2 de outubro, no Estádio Municipal de Almeirim.

Pedro Rosa inaugurou o marcador aos 41 minutos da partida e repetiu o feito aos 78 minutos. Francisco Simões marcou de grande penalidade aos 54 minutos e Martim Lidónio fechou a contagem para a equipa da casa aos 90+5.

A equipa almeirinense está na última posição da tabela classificativa, com quatro pontos conquistados, somando uma vitória, um empate e cinco derrotas.

Na próximo jornada, o União de Almeirim defronta o Alverca fora de portas.