Kartódromo de Almeirim reabre em 2023 (c/vídeo)

Os novos proprietários do Kartódromo de Almeirim já começaram as obras de requalificação do espaço e esperam abrir o espaço no primeiro trimestre de 2023.

Depois de quase dois anos fechado, os empresários viram no espaço uma possibilidade de potenciar o turismo no concelho de Almeirim e reabilitar um local que chegou a ser um pólo de atração.

As infraestruturas degradaram-se muito durante o período em que esteve fechado e as melhorias vão ser muito significativas. Terá a colocação de um novo asfalto, arrelvamento, reabilitação das box’s privadas e os karts vão voltar a andar no traçado original da pista de Almeirim.