Hospital de Santarém investe 150 mil euros em novo microscópio oftalmológico cirúrgico

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) tem agora disponível um novo e avançado microscópio oftalmológico cirúrgico, que permite a realização de cirurgias do segmento anterior e posterior do globo ocular dos doentes que são intervencionados em cirurgia de ambulatório. Este equipamento representa um investimento de cerca de 154 mil euros e vem substituir o microscópio existente.

De acordo com Cristina Amorim, diretora do Serviço de Oftalmologia do HDS, o novo microscópio permite “a realização de atos cirúrgicos mais diferenciados, colocação de lentes intraoculares mais complexas, integração de meios complementares de diagnóstico, melhorar o fluxo de trabalho dentro do bloco operatório de forma a torná-lo mais eficiente e documentar os atos cirúrgicos praticados” .

A médica oftalmologista destaca ainda que este equipamento “otimiza a qualidade da imagem , intensidade da luz e ampliação obtidas pelo cirurgião, permitindo cumprir em segurança o compromisso de preservar e restaurar a visão dos pacientes”.

A aquisição do novo equipamento resultou de um plano de investimentos realizado no âmbito de uma candidatura ao Programa Alentejo 2020, que financiou 85 por cento do valor total.

A aposta na diferenciação e inovação técnica tem sido um dos objetivos do atual Conselho de Administração.