9ª edição do festival Guitarra D’Alma com cartaz de luxo

A 9º edição do festival Guitarra D’Alma já tem data marcado. O prestigiado evento vai decorrer entre os dias 4 e 12 de novembro, em Almeirim e em Fazendas de Almeirim.

Na sexta-feira, dia 4, o festival abre com o Ensemble de Guitarras da ESART, exibindo a qualidade dos alunos do mestre Custódio Castelo, que convida para esse espetáculo José Alegre. Também nesse dia irá decorrer uma homenagem ao Dr. António Fernandes, presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco, na Igreja do Divino Espírito Santo (antigas Escolas Velhas).

No sábado, dia 5, o Cine Teatro de Almeirim recebe a apresentação do álbum ” Estação # 60″ do artista António Eustáquio. Estes dois espetáculos realizam-se pelas 21h30 e tem entrada gratuita.

No fim-de-semana seguinte, é a vez do Centro Cultural de Fazendas de Almeirim receber o espetáculo com o artista João Vaz que convida João Chora. O evento tem entrada gratuita e está agendado para as 21h30, do dia 11 de novembro.

Chave de Ouro no encerramento da IX edição de um prestigiado festival que celebra a música portuguesa, com o espetáculo do Custódio Castelo Quarteto “IN Ventus 10 anos”, pelas 21h30, no dia 12 de novembro, no Cine Teatro de Almeirim. O concerto terá como convidado especial Rão Kyao e homenagem a Raúl Nery. Os bilhetes tem um custo de 7,50 euros.