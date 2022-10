U. Almeirim perde e Footkart vence nos campeonatos nacionais

O União Futebol Clube de Almeirim e o Footkart tiveram sortes diferentes nos campeonatos nacionais de Juvenis e Iniciados, respetivamente.

O União de Almeirim somou a sexta derrota na deslocação ao terreno do FC Alverca, onde perdeu pela margem mínima, em partida a contar para a 8ª jornada da 2ª divisão do campeonato nacional de Juvenis. Dragos Pintea foi o autor do golo da equipa da casa.

Com este resultado a equipa almeirinense ocupa a última posição da tabela com quatro pontos somados, a par com o Lusitano de Évora. Na próxima ronda o U. Almeirim visita o Farense, no dia 23 de outubro.

O Footkart venceu por 1-0 a equipa do CADE e soma já a quarta vitória em sete jogos na 1ª divisão do campeonato nacional de iniciados. O golo da equipa de Almeirim foi apontado por Gabriel Nogueira aos 55 minutos da partida.

Com este resultado o Footkart segue na 5ª posição da tabela, com 13 pontos somados. No próximo dia 15 de outubro, a equipa almeirinense marca encontro, fora de portas, com o Benfica que se encontra a apenas três pontos do Footkart.

