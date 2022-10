Polacos fascinados com Melão de Almeirim

A MovAlmeirim recebeu, esta semana, mais uma delegação polaca de visita ao concelho de Almeirim.

O intuito da visita foi conhecer de perto o “Melão de Almeirim” que se encontra em processo de certificação e perceber como é feito o cultivo e a comercialização deste fruto que tanta curiosidade tem despertado na Polónia.

Recebidos na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval onde conseguiram encontrar alguns livros de autores Polacos, conheceram também um pouco da dinâmica da própria biblioteca fazendo comparação com a biblioteca de Stawiski, município do nordeste da Polónia, local de origem deste grupo de visitantes.

Após uma pequena conferência no auditório da Biblioteca Marquesa de Cadaval, onde foram recebidos por Joaquim Martins da MovAlmeirim e Rui Constantino, diretor do departamento do Melão de Almeirim e produtor de melão, os Polacos dizem terem saído dali “um pouco mais ricos de conhecimento e com muita vontade de provar o Melão de Almeirim”, o que tiveram oportundade de fazer uma vez que cada um dos elementos do grupo ganhou um melão para poder saborear. Este produto cujas técnicas de produção obedecem à tradição no cultivo e exigem cuidados que só o amor e a devoção podem dar, colocou um sorriso de felicidade na cara de cada um dos visitantes Polacos que, após esta receção ficaram para almoçar em Almeirim e deliciar-se com as “Caralhotas?” e a “magnífica” Sopa da Pedra.

Antes de saírem, a presidente da fundação Kraina Mlekiem Płynąca deixou um convite para uma visita a Stawiski e a promessa de voltarem a Almeirim no próximo ano, por altura da colheita do Melão de Almeirim.