Exposições, demonstrações e concertos assinalam comemorações do Dia do Exército

As comemorações do Dia do Exército, de 19 a 24 de outubro, vão passar por Santarém, cidade que acolherá uma exposição, no Jardim da Liberdade, e vários eventos, como concertos e uma cerimónia militar.

O programa das comemorações inclui o lançamento, na quarta-feira, dia 19, do livro “D. Afonso Henriques e o Exército”, no Instituto Politécnico de Santarém, uma evocação à antiga Escola Prática de Cavalaria, e um concerto pela Orquestra Ligeira do Exército, na Praça Sá da Bandeira, no dia 21.

Para dia 22, estão agendados encontros gímnicos e de coros, no pavilhão municipal, e um concerto da Banda Sinfónica do Exército, na Igreja de Santa Clara, realizando-se no domingo, dia 23, uma cerimónia militar no Campo Emílio Infante da Câmara e um espetáculo equestre, na Praça de Touros Celestino Graça.

Em comunicado, a Câmara de Santarém salienta que “o Dia do Exército Português tem como referência a celebração da tomada de Lisboa aos Mouros, em 24 de outubro de 1147, pelas tropas de D. Afonso Henriques, Patrono do Exército Português”.