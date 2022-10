Um ninho de cegonhas em perigo

Quando as pequenas cegonhas voam com pequenos raminhos, para em locais altos e livres construírem os futuros ninhos, nós até admiramos tais movimentos. Mas depois é que é o perigo, entre outros, o que requer urgente retirada do que foi um ninho.

Está no cimo da antiga chaminé da destilaria do Sr. António Marques da Cruz, na Travessa dos Armazéns, cujos herdeiros ignoram, tendo início no acesso ao prédio muitos anos residência do Sr. Torrão Santos. Um grande ninho e abandonado pelas cegonhas, ameaça quem por ali passa, quer a pé ou mais grave se for de automóvel com os cinco ocupantes.

É urgente que a Câmara Municipal de Almeirim ou outrem, tome as medidas urgentes para proteção de todos nós. Desculpem e obrigado por tudo.

Hermenegildo Marmelo