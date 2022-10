Futalmeirim sorteia camisola do Sporting CP autografada para ajudar menino com doença rara cerebral

O Futalmeirim está a sortear, através de rifas, uma camisola oficial do Sporting CP autografada pelos jogadores da equipa principal de futsal dos leões, para ajudar o pequeno Francisco Gil, um menino de Almeirim que sofre de lisencefalia, uma doença muito rara e grave cerebral, e sem cura.

A camisola será sorteada no dia 8 de janeiro de 2023, dia de aniversário do pequeno Francisco. O clube tem desde este sábado, 15 de outubro, mil rifas para vender e tem um custo de duas bolas cada. O valor angariado servirá para ajudar Francisco Gil a colmatar algumas despesas com terapias e equipamentos adaptados que permitem a esta criança ter uma melhor qualidade de vida.

O pequeno Francisco ainda não se consegue e ter autonomia na coluna e pescoço, para além de não conseguir segurar durante muito tempo os seus brinquedos e ainda estar a aprender a mastigar.

Os interessados podem adquirir as rifas junto do Futalmeirim e com os pais Cláudio e Rita Gil, sendo que os responsáveis irão anunciar outros locais onde estas podem ser adquiridas.

Se quiser ajudar diretamente o Francisco Gil pode fazê-lo através da conta solidária: Iban: PT50004587524035782501294 ou através do Mbway 910098170.

A Lisencefalia, termo que literalmente significa “cérebro liso”, é um transtorno pouco comum da formação do cérebro caracterizado pela microcefalia e uma ausência das circunvoluções normais do cérebro. É causada por uma migração neuronal defeituosa, o processo no qual as células nervosas se deslocam desde o lugar de origem a sua localização permanente.

A superfície de um cérebro normal está formada por uma série complexa de pregas e sulcos. As pregas denominam-se giros (gyri) ou circunvoluções e os canais denominam-se sulcos (sulci).

As circunvoluções normais estão ausentes ou se formaram somente em parte, fazendo com que a superfície do cérebro seja lisa.

Os sintomas do transtorno podem incluir um aspecto facial incomum, dificuldade para engolir, atraso mental e atraso psicomotor severo. Também podem ocorrer anomalias nas mãos, nos dedos das mãos e dos pés, espasmos musculares e convulsões.