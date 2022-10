Hospital de Santarém passa a disponibilizar Consulta do Viajante

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) passa a disponibilizar aos utentes a Consulta de Medicina do Viajante, dirigida a quem pensa viajar para destinos longínquos, dentro ou fora do Continente Europeu. Este serviço é único no distrito.

No âmbito da Consulta de Medicina do Viajante (que deve ser realizada 4 a 6 semanas antes da data da partida), o viajante obtém aconselhamento médico orientado para as atitudes e medidas preventivas a seguir antes, durante e após a viagem, qualquer que seja o seu destino.

Esta consulta é ainda fundamental para avaliar as condições de saúde do viajante antes da viagem, assim como para administrar vacinas, incluindo a da febre-amarela, e passar o respetivo certificado de vacinação internacional.

Para a consulta, o utente deve trazer consigo: documento de identificação; documento com o número de utente do serviço nacional de saúde; boletim individual de saúde/vacinas; e se já tiver o certificado internacional de vacinação.

A Consulta de Medicina do Viajante realiza-se às segundas ou quartas-feiras, das 13h30 às 16h30, e o Centro de Vacinação funciona às segundas, quartas e sextas-feiras das 13h30 às 16h30.

As marcações das consultas e das vacinas devem ser efetuadas previamente através do telefone 927 223 497, email consultadoviajante@hds.min-saude.pt ou presencialmente – no Secretariado da Consulta Externa do Departamento de Medicina, no piso 0 do HDS.