SUMOL+COMPAL inaugura dois novos espaços em Almeirim

A SUMOL+COMPAL inaugurou, no dia 18 de outubro, nas instalações da fábrica em Almeirim, dois novos espaços: Uma Academia de Reciclagem e a Fábrica um Bongo.

As inaugurações destes espaços fazem parte da estratégia de sustentabilidade levada a cabo pela SUMOL+COMPAL, e foram concebidas com o objetivo de explicar aos consumidores a importância da reciclagem e da economia circular.

A inauguração contou com a presença do CEO da SUMOL+COMPAL, Duarte Pinto, que destacou a importância destes dois novos espaços no âmbito da política de sustentabilidade que a empresa tem posto em prática ao longo dos últimos anos: “A SUMOL+COMPAL tem que estar mais comprometida com um mundo mais sustentável. E é isso que estamos a fazer, no dia de hoje, na nossa empresa. Temos uma agenda de sustentabilidade muito ambiciosa em que um dos eixos é a economia circular”.

O presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, também marcou presença, e enfatizou a importância que SUMOL+COMPAL tem no concelho de Almeirim: ” ASUMOL+COMPAL tem uma relação privilegiada com a cidade e com o concelho. Se nós perguntarmos às famílias, há sempre alguém que já cá passou, que já trabalhou nesta empresa. A SUMOL+COMPAL permite uma melhor interligação com o mercado de trabalho. A empresa é, atualmente, o maior empregador no concelho e tudo aquilo que se possa fazer para garantir a sua sustentabilidade, pelo menos para os próximos 50 anos, nós faremos tudo para que isso possa acontecer.”

Este projeto consistiu na criação de uma área lúdica-pedagógica, onde os mais novos poderão aprender mais sobre economia circular e reciclagem e, dessa forma, “tornarem-se embaixadores da economia circular.”

Com o objetivo de mostrar aos consumidores toda a cadeia de valor, desde a produção da bebida até à reciclagem das embalagens, a SUMOL+COMPAL faz visitas guiadas na principal unidade de produção da empresa, em Almeirim. A partir de agora, a fábrica passa a ter a Academia de Reciclagem, estrategicamente localizada no final do percurso da visita, para mostrar mais uma importante fase da cadeia de valor dos seus produtos.

A inauguração da Academia de Reciclagem reforça o compromisso da SUMOL+COMPAL em matéria de Sustentabilidade, uma prioridade estratégica da empresa, e que tem um grande foco na promoção da economia circular. A redução da utilização de matérias primas virgens (pela incorporação de material reciclado nas suas embalagens), a aposta nas embalagens de vidro retornáveis e a sensibilização para a adoção de hábitos de separação e reciclagem têm sido áreas de atuação prioritárias.