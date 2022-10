 Centro Cultural Regional expõe no átrio do Hospital de Santarém

Os núcleos das Artes e de Fotografia do Centro Cultural Regional de Santarém inauguram, esta quinta-feira, 20 de outurbo, duas exposições no Hospital Distrital, na entrada para as consultas externas e no corredor de acesso aos elevadores.

Em comunicado, o Centro Cultural Regional de Santarém indica que, em resposta a um convite do hospital de Santarém, vai expor trabalhos executados no âmbito da Residência Artística de Santarém (RAS), subordinada ao tema “Paz”, e trabalhos fotográficos de 15 membros do Núcleo de Fotografia (Tema livre).

As exposições ficam patentes até ao fim do mês de novembro, lê-se na nota.