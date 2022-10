“Almeirim tem muitas potencialidades”

TURISMO: O jornal O Almeirinense entrevistou o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo, Vítor Silva, a propósito do trabalho que Almeirim tem feito ao longo dos últimos anos em prol do Turismo. A analise é positiva, desde a mais recente certificação da Sopa da Pedra até à construção do parque de autocaravanas, que tem tido uma taxa de ocupação superior a 50%. O presidente desta entidade considera que Almeirim é um concelho importante para o turismo da região.

A sopa da Pedra foi recentemente certificada como um produto protegido pelos regimes de qualidade da União Europeia. Que importância tem esta certificação para o concelho de Almeirim e para o turismo na região ribatejana?

É um produto importantíssimo na promoção turística deste território. Os turistas quando chegam ao ribatejo, a gastronomia não faz parte das suas motivações para visitar um território. Mas quando partem, muito deles colocam a gastronomia, nas coisas que mais gostaram, em primeiro ou em segundo lugar. A certificação de qualquer produto é muito importante porque os selos de certificação são uma garantia de qualidade desse produto. E os turistas de hoje em dia estão muito bem informados. Não é o turista de massa, que chega a uma região compra um produto qualquer e vai-se embora. O turista na região ribatejana, é um turista que fez uma pesquisa, teve de tomar decisões, não veio aqui por acaso. E essas pessoas procuram sempre produtos que tenham qualidade, e a certificação, nesse ponto de vista, é um aspeto absolutamente fundamental.

Almeirim construiu recentemente uma área de serviço para autocaravanas. O presidente da autarquia, Pedro Ribeiro, já elogiou, em inúmeras ocasiões, esta infraestrutura. Que analise faz a esta área de serviço? É importante para o turismo da região?

Isso é um projeto do turismo Portugal. Nós estamos a implementar uma série de parques de autocaravanismo e estamos ainda no princípio, porque é um projeto que se vai desenvolver ao longo de vários anos. Até agora o investimento total nestas áreas de serviço ascende aos dois milhões de euros. Eu estive no festival da Sopa da Pedra e reparei que havia muitas autocaravanas lá, e isso é muito importante. É preciso perceber que as áreas de serviço de Auto caravanismo não são como os parques de campismo para autocaravanas. Aquelas áreas servem para pernoitar. Não é um parque onde as pessoas podem ficar lá vários dias. Estas áreas de serviço têm uma lógica diferente.

Como analisa o trabalho que Almeirim tem feito nos últimos anos, ao nível do turismo?

O trabalho das autarquias mudou radicalmente o panorama turístico em Portugal. Houve uma transformação impressionante que os municípios sofreram, e uma das áreas foi o turismo. É verdade que o turismo foi um setor que se desenvolveu de forma mais tardia em alguns setores, mas eu acho que, atualmente, não há nenhum autarca que não entenda o turismo como um fator importante. Nalguns sítios até é estratégico e a grande linha de orientação no desenvolvimento daquele município. Para outros é complementar. Depende da organização económica de cada concelho. E, portanto, o concelho de Almeirim, na minha opinião, tem muitas potencialidades e a sopa da pedra é o grande ícone turístico do concelho. Vão lá milhares e milhares de pessoas que não são de Almeirim, comer a sopa da pedra. Tem sido um trabalho que os diferentes executivos autárquicos têm desenvolvido.