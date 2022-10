Associação Voluntária do Hospital de Santarém inicia atividade de voluntariado

A Associação Voluntária do Hospital Distrital de Santarém (AVHDS) iniciou, no dia 26 de outubro, a sua atividade de voluntariado, no ambulatório médico do Hospital. A data escolhida para começar coincide com o dia em que foi colocado em funcionamento o novo sistema de atendimento administrativo, com recurso a quiosques digitais, nesta área de prestação de serviços.

A 7 de novembro, a Liga dos Amigos do HDS vai juntar-se à AVHDS para que seja assegurado o voluntariado no ambulatório médico e cirúrgico. As duas associações vão trabalhar em conjunto nas várias atividades de voluntariado no HDS.

Neste momento, a AVHDS tem dois voluntários em permanência das 8h30 às 12h30, período de maior afluência de doentes na Consulta Externa.

A AVHDS tem atualmente cerca de 30 voluntários em processo de formação para dar continuidade à atividade de voluntariado no HDS.

“É com enorme orgulho que o Conselho de Administração agradece o altruísmo destes voluntários que retiram um pouco do seu tempo para se dedicar a ajudar quem mais precisa”, afirma Ana Infante, presidente do Conselho de Administração do HDS.

Aqueles que estejam interessados em tornar-se sócios e/ ou voluntários deverão entrar em contacto através do email associacao.voluntaria.hds@gmail.com. Todos os candidatos selecionados farão formação.