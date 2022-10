Criança cai num poço com 10 metros

Uma criança de 10 anos ficou ferida com gravidade na sequência de uma queda de cerca de 10 metros num poço, na tarde desta quinta-feira, dia 27 de outubro, na localidade de Cortiçois, freguesia de Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense no local, o jovem estaria a brincar no cimo do poço e quando estava em cima de um tampa de madeira, esta cedeu e provocou a queda.

A criança sofreu politraumatismos e necessitou de ser imobilizada no local pelas equipas de socorro, sendo depois retirada através do material de salvamento. Após a retirada, a vítima foi estabilizada pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém e foi posteriormente transportada para esta unidade hospitalar.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 14h45 e estiveram no local 12 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, VMER e GNR.

A GNR tomou conta da ocorrência.