Toyota considerada como uma das marcas mais fiáveis no mercado automóvel

A revista inglesa “What Car” publicou mais um dos seus inquéritos de fiabilidade. Num universo a rondar os 25 mil automobilistas, a marca Toyota foi umas das que mais se destacou ao vencer duas categorias.

O Toyota Aygo venceu a categoria dos citadinos/utilitários, com um índice de 99,1%. Já na categoria SUV do segmento D, o Toyota RAV4 ficou em primeiro lugar com índice de 99,5%.

Estes números demonstram a satisfação que os clientes têm com a marca Toyota. Ao atingir, nestas duas categorias, índices de satisfação próximos dos 100%, a Toyota posiciona-se no mercado como uma das marcas mais fiáveis no universo automóvel.

Na classificação final por marcas, os automobilistas escolheram a Lexus (98,4%) e a Toyota (97,2%) como as duas marcas mais fiáveis e aquelas que registam menos avarias. Em sentido contrário, a Jeep, Land Rover e a Fiat, foram as marcas que registaram mais avarias e, por conseguinte, menores índices de satisfação.

Este inquérito tem como objetivo apurar quais os modelos e as marcas mais fiáveis. Ao inquérito deste ano responderam 24 927 automobilistas, que utilizam 248 modelos diferentes de 32 marcas presentes no mercado do Reino Unido.

Uma das conclusões deste estudo prende-se com o domínio das marcas orientais. Nos dez primeiros lugares, apenas se classificaram duas marcas que não têm origem oriental, que foram a Mini, em terceiro lugar, e a Dacia, em décimo.