“Crescer é a palavra de ordem”

Inovação: Em 2007 surge a marca “Espaço Condomínio” e o crescimento tem sido grande mas sustentado. Hoje em dia já emprega mais de 120 colaboradores e Pedro Figueiredo acredita que, apesar dos tempos de incerteza que podem vir, há margem para crescer. em entrevista a O ALMEIRINENSE, o empresário destaca a qualidade da equipa que tem e o desejo de ver o cliente sempre satisfeito.

Quando e como surgiu o Espaço Condomínio?

A empresa Espaço Condomínio surge em 2007, na sequência de um negócio que já existia antes de ser o “Espaço Condomínio, Gestão e Limpezas”. A minha esposa trabalhava nessa empresa e decorria o ano 2004 quando decidimos ficar com o negócio, sendo que em 2007 foi o ano em que formalizámos a nossa marca. Achámos que se tratava de uma área com pouca oferta na nesta zona territorial e que teríamos possivelmente hipóteses de vingar. Foi um tiro no escuro e encarámos esta aquisição como um desafio e, graças a Deus, tem valido a pena. Inicialmente, o nosso serviço passava apenas pela gestão de condomínios e a simples limpeza das escadas. Percebemos desde cedo que era uma área que deveríamos de apostar, a das limpezas. Erámos constantemente contactados para serviços de limpeza dos quais, na altura, não tínhamos meios nem condições para os executar e para dar resposta, teríamos de investir em equipamentos de trabalho e recursos. E assim foi, iniciámos uma fase de investimentos em máquinas de limpeza, viaturas para as deslocações, mão-de-obra, recursos e competências para prestar com qualidade os serviços a que estávamos dispostos a desempenhar.

Como tem corrido este percurso?

Tem sido uma jornada profundamente desafiante. Grandes desafios e provações, mas todos eles importantes para o nosso crescimento e amadurecimento enquanto organização.

Quais as maiores dificuldades?

Aquela com que lidamos diariamente tem a ver com o recrutamento. É muito difícil atualmente recrutar recursos humanos que queiram trabalhar, que assumam e que exerçam compromisso e responsabilidade. Toda esta rotatividade de pessoal, o elevado absentismo e a articulação constante de equipas de trabalho são profundamente desgastantes, mais do que o próprio negócio. Outra dificuldade, mas que é transversal a todos os empresários, são os encargos e impostos. Sufocam uma empresa.

Com o tempo tem vindo também o crescimento da empresa e a solidez do projeto?

Justamente. Atualmente somos uma empresa certificada na qualidade, ambiente e segurança no trabalho, fruto desse crescimento enquanto organização e de termos como um dos grandes objetivos, ser uma referência nesta área.

Está orgulhoso do que já conseguiram?

Claro que sim. Não tem sido um processo fácil. Ser-se empresário hoje em dia é um trabalho árduo, pautado por longas noites sem dormir e preocupações constantes. A nossa empresa trabalha 365 dias por ano. Estamos sempre em atividade. Uma máquina em constante movimento. O orgulho que sinto deste crescimento é sobejamente proporcional à responsabilidade que resulta disso mesmo, quando temos dezenas de famílias que dependem de nós para o seu sustento. E o meu trabalho é esse mesmo. Garantir que o “barco” se mantenha à tona, garantir trabalho para eles, proporcionar-lhes as melhores condições e garantir ao fim do mês a sua remuneração. E nada seria possível sem a estrutura que tenho à minha volta. Desde supervisores, técnicos operacionais, gestores, recrutamento, gabinete jurídico, etc. Todos eles são parte integrante deste crescimento. E vendo em retrospetiva, sim, é motivo de orgulho tudo o que já conseguimos!

Qual a chave para este sucesso?

Em primeiro lugar é fundamental trabalhar com base na transparência, rigor, responsabilidade e cumprimento. Depois, rodearmo-nos de uma equipa sólida, de confiança e competente. E, por fim, estabelecer objetivos. Não há crescimento sem objetivos. E os nossos são muito simples. Garantir a satisfação do cliente, dos colaboradores e de todas as partes interessadas. Ser uma referência na nossa área. E continuar a crescer.

Já são muito mais que uma empresa de Almeirim?

Sim muito mais. Atualmente a prestação do nosso serviço está presente de norte a sul do país.

Quais os serviços que prestam?

A nossa prestação de serviço divide-se em dois setores: Gestão de Condomínios e Serviço de Limpeza Profissional. Aqui atuamos em diversas áreas, nomeadamente hospitalar, clínicas, indústria, lares, hipermercados, espaços comerciais, escritórios, instituições bancárias, residências, etc.

É fácil arranjar pessoas para trabalhar?

Não, e vai ao encontro de uma das maiores dificuldades com que nos deparamos.

Quantos colaboradores e a abrangência geográfica?

Atualmente a equipa do Espaço Condomínio é formada por cerca de 127 colaboradores, distribuídos de norte a sul do país, sendo que é no distrito de Santarém onde estão a maioria concentrados.

Com o crescente aumento de combustíveis, eletricidade etc para um empresário como o Pedro Figueiredo quais as maiores preocupações?

Essencialmente que se prolongue, que aumente ainda mais e que não haja por parte do governo consciência de que as empresas também precisam de apoios, que precisam de ser ajudadas para conseguirem acompanhar estas inflações. Isto afeta-nos a todos direta e indiretamente. Diretamente, porque no caso do combustível, temos uma frota considerável de viaturas e é vertiginoso ver o aumento da fatura comparativamente com o que era antes deste período, tal como a eletricidade. E indiretamente, porque tal como nós, os fornecedores também eles são afetados e isso depois verifica-se, mais uma vez, no aumento dos preços dos produtos, no aumento do preço dos transportes e daí por diante. É todo um círculo que nos emaranha e que nos sufoca a todos. Mas, acreditemos que melhores dias virão.

Quais os grandes desafios para o futuro próximo?

Manter o que temos vindo a conquistar ao longo dos anos e continuar a crescer. Crescer é a palavra de ordem. Fazer crescer o volume de negócio. Alargar ainda mais a área geográfica de intervenção. Dimensionar as nossas instalações e acreditar que podemos fazer sempre mais e melhor, sempre com vista à satisfação do nosso cliente, parceiros comerciais e colaboradores.