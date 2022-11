Campanha ‘5 Val€ o Dobro’ chega aos 100 mil euros mas é reduzida a 3 voucher’s por pessoa

A Câmara Municipal de Almeirim vai aumentar o valor da campanha ‘5 Val€ o Dobro’ para 100 mil euros, face aos 80 mil investidos na economia local no ano anterior, mas vai reduzir para três voucher’s por pessoa, face aos cinco que se podiam comprar em 2021.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Câmara Municipal de Almeirim, em parceria com a Movalmeirim – Associação Comercial e Empresarial do Concelho de Almeirim, promove esta campanha que visa incentivar e dinamizar o comércio local na época natalícia no concelho.

A campanha traduz-se na emissão de 10 mil vales de compras, que potenciam um incremento no volume de negócios dos comerciantes locais de 100 mil euros, mais 25 por cento do ano anterior.

“Estes dois anos de ‘5 Val€ o Dobro’ foram muito importantes, teve um impacto muito grande no comércio. Um impacto que só no apoio direto dado pela Câmara, porque para além desse apoio houve o efeito de multiplicação, onde as pessoas acabam por usar os voucher’s e fazer outro tipo de compras e isso faz sentido”, refere Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim.

Apesar do aumento do valor, a autarquia limitou o acesso aos voucher’s para que a campanha dure mais tempo e que chegue a mais pessoas.

“Esta diminuição prende-se com a muita procura e a pouca duração da campanha no ano passado. Quisemos criar condições para que um maior número de pessoas possa aceder a este apoio. Estamos a limitar a três por contribuinte, mas estamos convencidos que vai ser novamente um sucesso”, conclui.

As inscrições para os comerciantes que pretendam aderir à campanha abrem amanhã, dia 8 de novembro, as quais podem ser feitas pessoalmente no Balcão Único de Atendimento da CMA ou através do envio do formulário disponível no site do município. Os associados da Movalmeirim devem contactar a associação.

Os voucher’s vão ser disponibilizados à população a partir do dia 21 de novembro no Espaço do Cidadão/tesouraria da CMA e no Posto de Turismo junto à Arena d’Almeirim.

Este ano o Munícipio de Almeirim vai reduzir a iluminação de natal para combater os altos custos da eletricidade, mas centro da cidade terá novamente a pista de gelo, o mercadinho de natal e a casa do pai natal, entre os dias 1 e 24 de dezembro. Aqui houve também redução do tempo de permanência no espaço porque após o natal a procura é reduzida.