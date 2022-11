Hospital de Santarém promove rastreio à diabetes

O Hospital Distrital de Santarém (HDS), através do Núcleo de Diabetes, associa-se mais uma vez às comemorações do Dia Mundial da Diabetes, assinalado a 14 de novembro, com a realização de um rastreio, aberto à população, que terá lugar entre as 11h00 e as 16h00, no Hall de Entrada do hospital. A iniciativa conta com a colaboração dos alunos da Escola Superior de Saúde de Santarém.

Aos utentes que participarem na ação de promoção de educação para a saúde, será prestado aconselhamento sobre plano alimentar e estilo de vida saudável. Além disso, serão disponibilizados folhetos educativos, de acordo com as necessidades identificadas e, em casos prioritários, proceder-se-á à sinalização para consulta médica, quer para Centro de Saúde, quer para o hospital.

“Com esta campanha, pretende-se estimular doentes, respetivas famílias e os cuidadores a aprender mais sobre o risco de vir a desenvolver diabetes, bem como a importância do autocontrolo no sentido de evitar/ atrasar as complicações”, salienta Cristina Esteves, coordenadora do Núcleo de Diabetes do HDS.

A médica recorda que Portugal é um dos países europeus que regista uma elevada taxa de prevalência da diabetes. “De acordo com os dados do Observatório Nacional da Diabetes esta prevalência foi estimada em 13,3% da população portuguesa com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos, correspondendo a mais de um milhão de indivíduos”, refere.

Cristina Esteves alerta ainda que se a diabetes não for tratada ou controlada, pode conduzir a complicações graves incluindo: cegueira, amputação, insuficiência renal, acidente vascular e eventos cardíacos.