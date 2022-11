Concurso de ideias de negócio com prémios monetários para a constituição de novas empresas

A NERSANT está a dinamizar o Farm to Fork New Business – Inovação e Empreendedorismo no Sistema Alimentar, apoiado pelo COMPETE 2020, no âmbito do SIAC, projeto que tem como ímpeto construir uma indústria agroalimentar mais competitiva, apoiando, para isso, empreendedores cujas ideias revolucionem os sistemas alimentares contemporâneos.

No âmbito deste projeto, a NERSANT abriu candidaturas para um concurso de ideias de negócio que se enquadrem na temática da sustentabilidade alimentar. As ideias / projetos a concurso devem focar-se nas categorias “Segurança Alimentar”, “Produtos Inovadores”, “Economia circular/ Produtos Sustentáveis”, “Cadeias de distribuição e Serviços de Apoio”, entre outros no âmbito da temática.

O objetivo deste concurso é, desta forma, estimular e potenciar negócios inovadores na área dos sistemas de alimentação sustentáveis, como resposta aos desafios sociais da sociedade e sensibilizar empreendedores, empresários e a população em geral para a sustentabilidade, em particular no setor alimentar, em linha com os princípios da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para além de promover a iniciativa empresarial através da deteção, do estímulo e apoio ao empreendedorismo qualificado e criativo.

Direcionado para maiores de 18 anos, o concurso de ideias tem como público-alvo pessoas em nome individual – pessoas singulares, concorrendo individualmente ou em equipa até um máximo de cinco elementos – que tenham uma ideia de negócio numa das categorias temáticas do concurso, em especial jovens do ensino secundário, profissional e universitário que tenham uma ideia de negócio.

Todas as candidaturas selecionadas – serão 10, no total – terão acesso a serviços de mentoria especializada. Às três melhores ideias serão também atribuídos prémios monetários de 2.500 € (primeiro prémio) 1.500 € (segundo prémio) e 1.000€ (terceiro prémio), com a condição da constituição da empresa proposta na candidatura, até ao prazo máximo de três meses a partir da data de comunicação do prémio.

As candidaturas ao concurso de ideias podem ser realizadas até 11 de dezembro, devendo ser efetuada através do portal do projeto, em https://farmtofork.nersant.pt/service/concurso-de-ideias/.