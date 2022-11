Distribuidor de pizza ferido em colisão com carro no centro de Almeirim

Um distribuidor de pizza ficou ferido, sem gravidade, numa colisão entre a moto onde seguia e uma viatura ligeira de passageiros na noite desta quarta-feira, 9 de novembro, na rua 5 de Outubro, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, o motociclista seguia no sentido Almeirim/Alpiarça quando se deu a colisão contra o veículo ligeiro de passageiros no cruzamento das cortes. O condutor do ligeiro não se terá apercebido da presença do motociclo.

A vítima sofreu lesões nos membros inferiores e acabou por ser encaminhada para o Hospital de Santarém como ferido leve.

Nas operações de socorro no local estiveram seis operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados duas viaturas.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.