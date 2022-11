Tarde de fados e variedades para ajudar a Constança em Fazendas de Almeirim

O Centro Cultural de Fazendas de Almeirim recebe no próximo dia 27 de novembro, pelas 15h00, um espetáculo solidário de tarde de fados e variedades, que tem por objetivo a angariação de fundos destinada a ajudar Constança, uma menina diagnosticada com síndrome de Rett. A organização do espetáculo está a cargo do Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim e do Grupo Ajudar.

Estarão presentes as/os fadistas Ana Rita Prada, Guilhermina Guilherme, Sofia Ferreira, José Carlos Silva, Rui Tanoeiro e Tiago Correia, acompanhados pelos guitarristas André Silva, Duarte Nunes e outros músicos e fadistas.

Atuam ainda neste espetáculo, os Ranchos Folclóricos Infantil e Velha Guarda de Fazendas de Almeirim e os Sopa da Treta.

Os bilhetes tem um custo de oito lacinhos e podem ser adquiridos na Miminhos da Jô ou no Café Novo Milénio. Pode ainda contactar a Angela (914 698 603) e a Ivone (938 060 960).

Constança é uma criança natural de Almeirim que nasceu com Síndrome de Rett, uma condição genética rara que afeta principalmente as meninas e que prejudica o funcionamento “sistema nervoso central”, causando atrasos “no desenvolvimento físico e neurológico”.

A família da Constança continua a recolher tampinhas e por cada tonelada são dados 250 euros e a menina precisa de duas toneladas por mês. Os interessados podem e devem continuar a ajudar, contactando 936 340 732 e 938 815 081.