Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco homenageado pelo Festival Guitarra D’Alma

A Câmara Municipal de Almeirim homenageou o António Fernandes, presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), pelo contributo na divulgação da Guitarra Portuguesa, em cerimónia realizada no âmbito da 9.ª edição do Festival Guitarra D’Alma, em Almeirim.

A abertura do festival esteve a cargo do Ensemble de Guitarras da ESART-IPCB, exibindo a qualidade dos alunos do mestre Custódio Castelo, que convidou para esse espetáculo José Alegre, ex-aluno da escola e o primeiro licenciado em Guitarra Portuguesa em Portugal.

O presidente do IPCB agradeceu a homenagem, que é “um reconhecimento à Escola Superior de Artes Aplicadas e a toda a academia IPCB”, assumindo o compromisso de transmitir a distinção aquando da cerimónia comemorativa do 23.º aniversário da escola.

António Fernandes afirmou sentir-se “privilegiado por poder contar com uma equipa magnífica desde a primeira hora, que inclui Custódio Castelo, José Filomeno Raimundo, diretor da Escola Superior de Artes Aplicadas do IPCB muito antes de eu pensar ser presidente da instituição, de todos os professores e de todos os estudantes e diplomados da escola, em particular os de Guitarra Portuguesa”.

O Festival Guitarra D’Alma decorre até 12 de novembro, em Almeirim e em Fazendas de Almeirim.