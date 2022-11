Hospital de Santarém assinala Dia Mundial da Diabetes com rastreio

No âmbito do dia Mundial da Diabetes, que se assinalou ontem, dia 14 de novembro, realizou-se no Hospital Distrital de Santarém (HDS) um rastreio à diabetes. A iniciativa, que decorreu ao longo do dia no hall de entrada do hospital, contou com a colaboração dos alunos da Escola Superior de Saúde de Santarém.

O HDS disponibiliza duas consultas de diabetes. Na Consulta de Diabetes direcionada para a população adulta, foram seguidos, em 2021, cerca de 1300 doentes. Esta consulta é dinamizada pela equipa do Núcleo de Diabetes, que é atualmente constituída por seis assistentes hospitalares e dois enfermeiros, dois nutricionistas e uma podologista.

Já a Consulta de Diabetes Pediátrica do HDS, criada em 2012, acompanhou mais de 120 crianças/adolescentes nos últimos 10 anos. Em 2021 foram seguidas cerca de 50 crianças/adolescentes com diabetes mellitus tipo 1. Esta consulta, da responsabilidade do Grupo da Diabetes Pediátrica do HDS, tem como objetivo fazer um acompanhamento de proximidade das crianças/adolescentes com diabetes, e tem uma incidência anual de cerca de 6 crianças/adolescentes.

O Grupo da Diabetes Pediátrica é constituído por uma equipa multidisciplinar de pediatras, enfermeiras especialistas, nutricionista, psicólogas e técnica superior de educação. Este grupo visa uniformizar as intervenções, elaborar normas de procedimento (como o Manual da Diabetes – um guia que é entregue após o diagnóstico inicial e que acompanha sempre a criança/adolescente/família), promover várias iniciativas de atividades de grupo para as crianças/adolescentes/família com diabetes (contos de histórias, dias de exercício físico, dia de atividades radicais, dia de surf, dia no Convento – que inclui atividades de culinária, brincadeira e partilha dos pais) e realizar ações de formação para profissionais de saúde e corpo docente e não docente das escolas.