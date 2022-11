Jovem residente em Fazendas de Almeirim quer fazer história no The Voice Portugal

Diogo Carapinha, natural de Alpiarça e residente em Fazendas de Almeirim, está a participar no programa The Voice Portugal da RTP.

O enfermeiro e cantor, de 29 anos, já ultrapassou duas fases, a prova cega onde virou a cadeira do mentor Dino Santiago e as batalhas. Diogo prepara-se agora para atuar pela equipa de Dino Santiago nos próximos programas que decorrem em direto.

A trabalhar atualmente numa clínica de hemodiálise, Diogo lembra-se de amar a música desde sempre e começou a aprender saxofone alto desde os 16 anos. Ingressou na escola de música da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º de Dezembro, para aprender solfejo e saxofone alto.

Começou a cantar entre os 16/17 anos no Coro de Alpiarça e aos 18 anos entrou em duas tunas no ensino superior. Aos 17 anos deu os primeiros passos no fado, que vem a dar frutos, em 2017, com a vitória do FestFado no Alto Alentejo e gravou o primeiro CD, porque era o prémio. Uma distribuidora quis lançar o seu CD.

No fim de 2020 e no início de 2021 lançou dois temas novos, e atualmente, está a gravar mais dois temas, mas noutro registo que não o fado. Já cantou para plateias, em coliseus, teatro circo e em outros palcos com a Scalabituna.

Compõe, desde 2017, em pop e música ligeira. Toca flauta transversal há nove anos e os seus géneros musicais favoritos são blues, R&B e pop. As referências musicais são Rui Veloso, Miguel Araújo, Carlos do Carmo, José Cid, o seu cantor preferido, e António Zambujo com quem mais se identifica.

A sua intuição mandou-o concorrer ao The Voice porque acredita que pode ganhar visibilidade e conhecimentos novos. Participar pode-lhe abrir novas portas e ganhar seria a maior conquista de sempre!