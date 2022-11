Missão Continente apoia Proabraçar na luta contra a fome e na ajuda aos cidadãos desprotegidos

A Missão Continente vai apoiar 15 instituições do distrito de Santarém, a Proabraçar em Almeirim, na luta contra a fome e ajuda aos cidadãos em situação desprotegida através da campanha “Presentes à Mesa”, durante a epoca natalícia.

A campanha, que está a decorrer nas lojas Continente e Online, apoia as instituições através da venda de vales solidários de 1 e 5 euros, até 08 de janeiro de 2023. O valor angariado por cada loja será doado 50 por cento para a Rede de Emergência Alimentar (REA) e 50 por cento para a instituição local apoiada pela loja, no caso de Almeirim a Proabraçar.

Os clientes tem assim a oportunidade de apoiar a REA, a nível nacional, e a a instituição local, contribuindo diretamente para a sua comunidade e conterrâneos.

“Há 20 anos que a Missão Continente procura contribuir para o bem-estar da população e neste Natal, cujo espírito é de união e comunhão, queremos todos ‘Presentes à Mesa’, para garantir que as famílias conseguem ter uma mesa repleta do que é essencial”, explica Nádia Reis, diretora de Comunicação e Responsabilidade Social do Continente.

A Rede de Emergência Alimentar é uma resposta assente nos Bancos Alimentares, com abrangência a nível nacional, que tem como missão apoiar milhares de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. As 328 instituições identificadas têm como objetivo combater a fome e pobreza e foram selecionadas pelas lojas tendo em conta a parceria já existente com a Missão Continente (entre outros critérios).

A nova campanha solidária da Missão Continente tem como parceiros a Federação Portuguesa de Futebol, a Associação Portuguesa de Nutrição e a Escola Nacional de Saúde Pública.