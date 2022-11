Ordem dos Enfermeiros financia projeto do Serviço de Cardiologia do Hospital de Santarém

O projeto “Bem Comunicar para Melhor Cuidar – Serviço de Cardiologia do HDS”, proposto pelos enfermeiros do Serviço de Cardiologia do Hospital Distrital de Santarém (HDS), é um dos cinco projetos vencedores do Orçamento Participativo 2022, da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros.

Este projeto, que se pretende que esteja implementado até ao final do primeiro semestre de 2023, tem como objetivo otimizar a transmissão da informação na passagem turno, baseada na técnica de ISBAR, com recurso à tecnologia.

Carlos André, enfermeiro responsável do Serviço de Cardiologia, refere que “este projeto é uma mais-valia para o Serviço e o facto de o mesmo ter sido contemplado com financiamento pelo Orçamento Participativo 2022 da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros é o reconhecimento do empenho dos enfermeiros na procura da melhoria contínua dos cuidados de enfermagem à pessoa com doença cardíaca”.

O enfermeiro responsável frisa que, como afirma a Direção-Geral da Saúde, “no contexto dos serviços de saúde, a comunicação eficaz e eficiente é um dos principais pilares para a promoção de cuidados seguros”.