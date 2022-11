60 lojas do concelho já aderiram à campanha “5 Val€ o Dobro”

São já 60 lojas que aderiram à campanha ‘5 Val€ o Dobro’, que visa incentivar e dinamizar o comércio local na época natalícia no concelho de Almeirim.

A Câmara Municipal de Almeirim aumentou o valor da campanha para 100 mil euros, face aos 80 mil investidos na economia local no ano anterior, mas reduziu a compra de voucher’s a três por pessoa, face aos cinco que se podiam comprar em 2021. Esta campanha acontece pelo terceiro ano consecutivo, numa parceira entre a Câmara Municipal de Almeirim e a Movalmeirim – Associação Comercial e Empresarial do Concelho de Almeirim.

A campanha traduz-se na emissão de 10 mil vales de compras, que potenciam um incremento no volume de negócios dos comerciantes locais de 100 mil euros, mais 25 por cento do ano anterior.

“Estes dois anos de ‘5 Val€ o Dobro’ foram muito importantes, teve um impacto muito grande no comércio. Um impacto que só no apoio direto dado pela Câmara, porque para além desse apoio houve o efeito de multiplicação, onde as pessoas acabam por usar os voucher’s e fazer outro tipo de compras e isso faz sentido”, refere Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim.

Apesar do aumento do valor, a autarquia limitou o acesso aos voucher’s para que a campanha dure mais tempo e que chegue a mais pessoas.

“Esta diminuição prende-se com a muita procura e a pouca duração da campanha no ano passado. Quisemos criar condições para que um maior número de pessoas possa aceder a este apoio. Estamos a limitar a três por contribuinte, mas estamos convencidos que vai ser novamente um sucesso”, conclui.

As inscrições para os comerciantes que pretendam aderir à campanha estão a decorrer e podem ser feitas pessoalmente no Balcão Único de Atendimento da CMA ou através do envio do formulário disponível no site do município. Os associados da Movalmeirim devem contactar a associação.

Os voucher’s vão ser disponibilizados à população a partir do dia 21 de novembro no Espaço do Cidadão/tesouraria da CMA e no Posto de Turismo junto à Arena d’Almeirim.

Lista de lojas aderentes ao “5 vale o dobro” até dia 19 de novembro:

1 – JOSÉ & ROSA, PRONTO A VESTIR, LDA, Rua Dionísio Saraiva, n.º 4-B, em Almeirim;

2 – HELLO HONEY, Rua 5 de Outubro, n.º 67 em Almeirim;

3 – GARRAFEIRA CASA DO VINHO DE ALMEIRIM, Rua de Coruche, n.º 76 em Almeirim;

4 – ÓPTICA VANESSA, Praça Lourenço de Carvalho, n.º 32 em Almeirim;

5 – FARMÁCIA MENDONÇA, Praça da República, n.º 12 e CAMPUS SAÚDE, Rua Condessa da Junqueira n.º 178, em Almeirim;

6 – DILOVET, Rua dos Aliados, n.º 68 R/c Dto, em Almeirim;

7 – PERFUMARIA ANAGE, Rua Dionísio Saraiva, n.º 14, em Almeirim;

8 – ANNE DOE ARTES, Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho, n.º 277/ 279, em Fazendas de Almeirim;

9 – RIBABIKE, Rua dos Aliados, n.º 62-A, em Almeirim;

10 – TENDÊNCIAS MODA, Rua de Alpiarça, n.º 14, em Almeirim;

11 – SALÃO FIOS D’OURO, Rua de S. José, n.º 66, em Fazendas de Almeirim;

12 – MICROJOVEM, Rua de Alpiarça, n.º 27/29, em Almeirim;

13 – GRACINHA, Rua das Faias, n.º 74, em Almeirim;

14 – MEU SUPER, Estrada dos Paços, n.º 128, em Fazendas de Almeirim;

15 – MINIPREÇO, Rua Dionísio Saraiva, Lote 3 R/c, em Almeirim;

16 – ALBANO AUGUSTO, Rua Conde de Sobral, n.º 17, em Almeirim;

17 – QUATRO ESTAÇÕES MODAS, Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho, n.º 375, em Almeirim;

18 – MINI MERCADO SARDINHEIRO, Rua 24 de julho, n.º 168, em Fazendas de Almeirim;

19 – MAYORAL, Rua Dionísio Saraiva, n.º 73-A, em Almeirim;

20 – GODDESS AND MAGIC, Largo Combatentes da Grande Guerra, n.º 23 R/c Esq., em Almeirim;

21 – FARMÁCIA CENTRAL DE ALMEIRIM, Rua 5 de outubro, n.º 58/60 R/c, em Almeirim;

22 – VITORINO & SIMÃO, CALÇADO ARTESANAL, Trav. da Olaria, n.º 4 R/c, em Almeirim;

23 – AYEL ATELIER, Rua Dionísio Saraiva, n.º 81, Loja 9, em Almeirim;

24 – SR. DAS RAÇÕES, Rua dos Aliados, n.º 64, em Almeirim;

25 – BICA ABERTA, Av. 25 de abril Edifício Sintra d’Inverno, Loja 10, em Almeirim;

26 – FLOR DE CURA, Av. D. João I, Loja 48, em Almeirim;

27 – INVICTA – PRONTO A VESTIR, Rua 5 de outubro, n.º 84, em Almeirim;

28 – TALHO O FRADE, Rua Condessa da Junqueira, n.º 2, em Almeirim;

29 – XI CORAÇÃO, Rua de S. José, n.º17, em Fazendas de Almeirim;

30 – SUBLIME, Rua Dionísio Saraiva, n.º 10, em Almeirim;

31 – GARRAFEIRA DO BORREGO, Rua de Coruche, Lote 100-A, em Almeirim;

32 – PEKAS LINGERIE, Praça da República, n.º 22, em Almeirim;

33 – STAR SAPATARIA, Trav. da Olaria, n.º 8, em Almeirim;

34 – OFICINA CENÁRIO, Rua do Matadouro Novo, n.º 65, em Almeirim;

35 – AS CORTES – LIVRARIA E PAPELARIA, Rua 5 de outubro, n.º 107, em Almeirim;

36 – ADEGA COOPERATIVA DE ALMEIRIM, Rua do Matadouro Municipal, em Almeirim;

37 – ATELIER DE RETALHOS, Rua Condessa da Junqueira, n.º 63, em Almeirim;

38 – MERCEARIA DA TIA ANA, Rua Guerra Junqueiro, Almeirim;

39 – LOJA TRUE, Rua Dr. Joaquim Gonçalves Isabelinha, n.º 30, em Almeirim;

40 – MIRUCA, Rua Dionísio Saraiva, n.º 54-B, em Almeirim;

41 – JOEPEL, Rua 5 de outubro, n.º 65, em Almeirim;

42 – MULTIPLICA SORRISOS MINI MERCADO, Rua 25 de abril, n.º 29, em Cortiçois, Benfica do Ribatejo;

43 – SILVIÓPTICA, Rua Bernardo Gonçalves, n.º 50, em Almeirim;

44 – GINA BOTEQUIM ATELIER, Praça Lourenço de Carvalho, n.º 38 R/c Dto, em Almeirim;

45 – MAGIDECOR (ESPAÇO GINA BOTEQUIM ATELIER), Praça Lourenço de Carvalho, n.º 38 R/c Dto, em Almeirim;

46 – LOJA DA GUILHERMINA, Rua dos Combatentes, n.º 8, em Benfica do Ribatejo;

47 – GRÉSDIAS, Rua Condessa da Junqueira, n.º 29-A, em Almeirim;

48 – OURIVESARIA COSTA, Rua do Paço, n.º 64-A, em Almeirim;

49 – A PRENDINHA, Rua dos Aliados, n.º 3/5, em Almeirim;

50 – LUISIANA OUROS, Rua Direita, n.º 228, em Benfica do Ribatejo;

51 – PEQUENOS ENCANTOS, Rua 5 de outubro, Loja 8-A, em Almeirim;

52 – DESTREZA ÉPICA, LDA, Campo da Feira, em Almeirim;

53 – PASTELARIA CASANOVA, Rua dos Aliados, n.º 62, em Almeirim;

54 – DIGIMÚSICA, Instrumentos Musicais e Informática, Rua dos Aliados, nº 26ª em Almeirim;

55 – MINIMERCADO MARECOS, Rua Condessa da Junqueira nº 20 em Almeirim;

56 – JORNAL O ALMEIRINENSE, Rua Almirante reis, n.º 32, em Almeirim;

57 – TRINDADE, LDA, Rua dos Aliados, n.º 79, em Almeirim;

58 – COMPANHIA DAS ARTES, Praça Lourenço de Carvalho, n.º40, em Almeirim;

59 – SAPATARIA MONTÊS, Rua 5 de outubro, n.º 86, em Almeirim;

60 – ALFAZEMA MODAS, Av. 25 de abril, Edifício Sintra d’Inverno, Loja 11, em Almeirim;