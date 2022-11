“Tenho, como objetivo, reforço da militância e da voz ativa das mulheres do concelho”

Teresa Aranha foi reeleita Coordenadora da Concelhia das Mulheres Socialistas de Almeirim (MS-ID de Almeirim). Em entrevista ao nosso jornal, explicou os objetivos deste mandato e justificou também a recandidatura com a pandemia.

Teresa Aranha foi reeleita Coordenadora da Concelhia das Mulheres Socialistas de Almeirim (MS-ID de Almeirim). Em entrevista ao nosso jornal, explicou os objetivos deste mandato e justificou também a recandidatura com a pandemia.

O processo de criação das estruturas concelhias das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos, teve o seu início em finais de 2019 e, nessa data, Teresa Aranha apresentou-se a sufrágio e foi eleita como a primeira coordenadora concelhia das MS-ID de Almeirim. “Infelizmente, logo após as eleições, surgiu a pandemia da Covid 19, que colocou a vida de todos nós em “suspenso”. Assim, e com a esperança de ter a possibilidade de cumprir um mandato “normal”, foi através de um processo natural que apresentei a minha recandidatura, com um objetivo de promover os valores de igualdade e de respeito e mobilizar ativamente as mulheres para a vida política”, justifica a recandidatura.

“A minha equipa é composta por mulheres socialistas, de várias gerações e provenientes de todas as freguesias do concelho de Almeirim. Tentei e, modéstia à parte, acho que consegui, constituir um grupo de mulheres fortes e trabalhadoras, que têm conhecimento sobre os vários setores e áreas de intervenção das nossas vidas, como saúde, educação, comércio, justiça, política, entre outros”, explica Teresa a forma como formou a equipa agora eleita.

A militante socialista detalha que este é “um grupo de mulheres que tem como principal objetivo a promoção de uma efetiva igualdade política entre mulheres e homens, tanto a nível local, como distrital! Como bem sabemos, não é isso que muitas vezes acontece, mas é para tentar fazer diferente que aqui estamos e para trabalhar em prol da participação paritária em todos os domínios da vida política, económica, cultural e social. Pode perguntar-me como é que isso se faz? Com muito trabalho, com muito tempo e com muita teimosia! O objetivo principal deste meu mandato, será o reforço da militância e da voz ativa das mulheres do concelho de Almeirim!”

O ALMEIRINENSE tentou ainda perceber qual a posição sobre se estes movimentos não acentuam as diferenças entre Homens e Mulheres, e Teresa Aranha diz que “se há algo que não podemos negar, é que as mulheres e os homens são de facto diferentes! Agora que essas diferenças impeçam as mulheres de terem os mesmos direitos e oportunidades que os homens, isso já me preocupa! Podemos fazer um exercício simples: um casal jovem, onde ambos são licenciados, empenhados e trabalhadores, que decide constituir família e ter filhos … quem é que irá ser mais rapidamente promovido numa organização, seja ela empresarial ou política? O homem, o pai, o marido! Resposta simples e óbvia, não é? Vivemos uma cultura onde a mulher cuida, trata, zela e alimenta, mas onde, infelizmente, tem pouca voz! Não porque alguém a impeça de falar ou de se expressar (pelo menos por enquanto!), mas porque foi educada para proceder dessa forma! É normal ouvir uma mulher dizer que não percebe, nem gosta de política! No entanto, tudo na nossa vida é política! Um dos meus objetivos, como coordenadora concelhia das MS-ID e como mulher, é fazer entender ao maior número de pessoas possível, qual a importância da mulher na sociedade e que esta deve ter sempre uma voz e intervenção ativa!”

A guerra e o conflito na Ucrânia foi também tema e diz Teresa Aranha que ”vivemos num regime democrático, onde praticamente todas as decisões relacionadas com a vida das populações são tomadas pelos decisores políticos. Este período de guerra e crise, que nos surpreendeu depois da pandemia, vai mostrar que, tal como noutras áreas de atuação, a existência de bons profissionais e, neste caso, de bons políticos, irá fazer toda a diferença! Saber como atuar face a uma crise humanitária e económica, com o mundo à “beira” de uma guerra, não será para todos e eu confio que estamos em boas mãos para ultrapassar este momento, porque temos um Governo coeso, composto de mulheres e homens com muita competência, que irão com certeza fazer o seu melhor, em prol da população!”.