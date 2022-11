Diogo Carapinha venceu ‘Duelo’ e está na próxima fase do The Voice Portugal

Diogo Carapinha, residente em Fazendas de Almeirim, passou à próxima fase do The Voice Portugal após vencer a fase de ‘Duelos’ frente a Francisco Barata, concorrente da mentora Carolina Deslandes.

Depois de passar a prova cega e as batalhas, o enfermeiro voltou a passar à próxima fase do concurso e está entre os 26 concorrentes que continuam em prova. A votação do público deu a vitória a Diogo, por 52,7 por cento dos votos contra os 47,3 do adversário.

Diogo Carapinha cantou a música “Somebody to Love” do Queen que lhe valeu a passagem.

O cantor agradeceu, através das redes sociais, o apoio que sentiu do público durante a gala de ontem.

“Sei que a única emoção que sinto mais presente é gratidão. Gratidão pela oportunidade, pela experiência, que está a superar em tudo as minhas expectativas! O caminho é longo, e de muito trabalho, mas comprometo-me a dar sempre o meu melhor para passar para o público aquela que sinto ser a minha mensagem, e o público merece o meu melhor!”, começa por dizer Diogo Carapinha.

“Um enorme obrigado a quem votou em mim ontem, permitiu-me continuar a viver o meu sonho, e não há preço que pague isso. Cada um de vós, mesmo sem conhecer, está no meu coração! Muito obrigado ao Dino Santiago, ao The Voice Portugal e a todos os colegas e também concorrentes pelo caminho que temos feito juntos! Espero por todos vocês nas próximas galas. Muito muito obrigado de coração.”, conclui.

A 10ª temporada do programa continua na próxima semana com mais ‘Duelos’.