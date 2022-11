Atleta do concelho eleito Revelação do Ano

João Anunciação, natural de Fazendas de Almeirim, foi eleito como Revelação do Ano na Gala da Rádio Voz de Alenquer, realizada no dia 26 novembro.

João Anunciação, que corre pela equipa Alenquer/G.D.M/Anipura. Na época 2022, João Conceição conseguiu o 4°classificado na taça de Portugal e melhor cadete 1°ano, venceu da camisola amarela e também da juventude no troféu de Mato-Cheirinhos no Autódromo do Estoril, na Volta a Portugal de cadetes 2°classificado à geral, melhor português, vencedor da camisola branca (símbolo de melhor cadete 1°ano), no Prémio Alves Barbosa, vencedor da camisola branca, (símbolo de melhor cadete 1°ano), foi ainda 3° classificado na Taça do Algarve e melhor cadete no primeiro ano.



O jovem ciclista conseguiu ainda vários 2°s e 3°s lugares sempre acompanhado com o Professor Beto Lopes na qualidade de treinador, também ele de Almeirim.