Fazendense regressa às vitórias. U. Almeirim e Paço dos Negros derrotados

A Associação Desportiva Fazendense venceu na 11ª jornada da 1ª divisão do campeonato distrital de futebol da Associação de Futebol de Santarém e subiu ao 2ª posto da tabela classificativa com um total de 25 pontos somados, a dois do líder União de Tomar.

Diogo Oliveira, Ronny e Torres marcaram os golos da vitória por 3-0 sobre o Entroncamento, numa partida que se realizou na tarde de domingo, 27 de novembro.

Já na segunda divisão distrital a jornada foi negativa para os clubes do concelho de Almeirim. O Paço dos Negros perdeu por 1-2 na receção ao Espinheirense, com o golo dos pacenses a ser apontado por Nuno Ramos. O União de Almeirim foi ao terreno do Marinhais perder por 3-0. O Benfica do Ribatejo folgou nesta jornada.

O Paço dos Negros é o melhor classificado, seguindo na 5ª posição com 11 pontos somados. O Benfica do Ribatejo e o União de Almeirim estão no 8º e 9º lugar, com 8 e 7 pontos somados, respetivamente.