NERSANT e PwC esclarecem Benefícios Fiscais para as Empresas

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, em parceria com a consultora PwC, analisam os benefícios fiscais em vigor para as empresas através da realização de um seminário que acontece dia 15 de dezembro, às 14:30, na Startup Santarém. As inscrições são gratuitas.

Entre os benefícios fiscais em vigor para as empresas, serão analisados o Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento, o Regime Incentivo Fiscal à Recuperação, o Código Fiscal do Investimento, a Remuneração Convencional do Capital Social e os Benefícios destinados a PME’s e a empresas localizadas em territórios do interior. Após a exposição dos conteúdos, a cargo da PwC, a consultora ilustrará os temas com alguns casos práticos.

As empresas interessadas em marcar presença no seminário poderão fazê-lo de forma gratuita, bastando para tal realizar inscrição online no portal da NERSANT em https://www.nersant.pt/agenda/. A sessão vai decorrer no dia 15 de dezembro, pelas 14:30, na Startup Santarém.