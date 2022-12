Parque da Misericórdia vai ter parquímetros. Pedro Ribeiro justifica medida com “falta de civismo”

A Câmara Municipal de Almeirim vai proceder a alterações no ‘Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município de Almeirim’ para implementar parquímetros no parque de estacionamento da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim. O ponto foi aprovado na Reunião de Câmara desta segunda-feira, 5 de dezembro.

O parque da Misericórdia não é pago mas é limitado a duas horas de permanência para servir o Mercado de Almeirim, a creche e jardim de infância do Colégio Conde Sobral, bem como os serviços em volta.

Apesar da limitação horária, nos últimos meses tem se assistido a estacionamentos abusivos no local e a autarquia quis resolver o problema com a implementação de parquímetros, sem cancela, para controlar o uso de um estacionamento de “alta rotação”.

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim justifica a decisão com a falta de civismo dos utilizadores e lamenta que a autarquia seja obrigada a gastar dinheiro dos munícipes num a medida que podia não ser necessária.

“É triste que a Câmara de Almeirim tenha de gastar uns milhares de euros para ter este serviço porque as pessoas simplesmente não cumprem. Todos gastamos esse dinheiro porque as pessoas não cumprem. Seremos das poucas cidades de média dimensão que não tem estacionamento pago e não queremos ter estacionamento pago”, assinala.

O parquímetro terá um custo a rondar os 4 a 5 mil euros e funcionará através de ticket e se o utilizador ultrapassar o tempo disponível irá ser multado pelas autoridades.

Atualmente, as autoridades não conseguem perceber quem está fora do horário e segundo Pedro Ribeiro com esta medida “isso já é possível”.

“Aquilo que me deixa triste enquanto presidente de Câmara, quer enquanto cidadão, é que nós enquanto sociedade sabemos sempre o que os outros tem de fazer, mas nunca sabemos o que nós temos de fazer. Culpa-se sempre os poderes públicos por tudo e mais alguma coisa, e a culpa é sempre dos outros. Mas nós enquanto cidadãos não cumprimos”, conclui o responsável.

Para a implementação desta medida é necessário que o ‘Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município de Almeirim’ seja alterado, pois não prevê, atualmente, este tipo de situações.

Esta foi a primeira fase da alteração deste regulamento que terá de ser apreciado e aprovado em Reunião de Câmara e depois pela Assembleia Municipal de Almeirim, só depois é que a medida entrará em vigor. Nas alterações ao regulamento estão previstas outra mudanças relacionadas com o centro da cidade.