Concelho de Almeirim novamente sob aviso amarelo devido à precipitação forte

O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo na próxima madrugada devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo um comunicado do IPMA, o concelho de Almeirim vai ser afetado por aguaceiros, por vezes fortes, o que leva à indicação de aviso amarelo entre as 00h00 e as 06h00 de sexta-feira, dia 16 de dezembro.

O aviso amarelo (o terceiro mais grave, a seguir ao vermelho e ao laranja) é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A chuva intensa e persistente que caiu na terça-feira causou centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas, no distrito de Santarém.

O mau tempo levou também ao corte e condicionamento de estradas e o aumento do caudal do rio Tejo, que chegou mesmo a galgar as margens.